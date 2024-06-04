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21:55, 3 июня 2024 года Вечерний выпуск программы "Вести-Орел" с Анастасией Тычинской



Расскажем, что важного и интересного произошло в регионе к вечеру 3 июня 2024 года:



- В Орле с размахом отметили День защиты детей



- В Орловской области участниками программ "Земский доктор/фельдшер" стали 375 человек



- Андрей Клычков ответил на вопросы орловской молодежи



Об этом и не только смотрите в выпуске





