В Орле с размахом отметили День защиты детей

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16:16, 3 июня 2024 года
В Орле с размахом отметили День защиты детейЦентром гуляний стал детский парк.
1 июня в Орле отметили День защиты детей. Центром гуляний стал детский парк.
Во время праздника чествовали семьи, заключившие брак на выставке "Россия" в Москве, — Никулиных и Ильиницких. Молодоженам вручили сертификаты на свадебное путешествие.
Для детей организовали целое море активностей. Сотрудники МЧС потушили условный пожар и показали процесс эвакуации пострадавшего, а также провели мастер-классы на тематику безопасности.
Пришли на праздник и следователи. Сыщики показали, как работают с профессиональным оборудованием, чтобы вычислить преступника.