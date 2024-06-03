В Орле с размахом отметили День защиты детей

Центром гуляний стал детский парк.

1 июня в Орле отметили День защиты детей. Центром гуляний стал детский парк.



Во время праздника чествовали семьи, заключившие брак на выставке "Россия" в Москве, — Никулиных и Ильиницких. Молодоженам вручили сертификаты на свадебное путешествие.



Для детей организовали целое море активностей. Сотрудники МЧС потушили условный пожар и показали процесс эвакуации пострадавшего, а также провели мастер-классы на тематику безопасности.



Пришли на праздник и следователи. Сыщики показали, как работают с профессиональным оборудованием, чтобы вычислить преступника.