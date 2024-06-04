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8:00, 4 июня 2024 года Под Орлом экс-сотрудника ДПС осудят за "помощь" в сдаче водительского экзамена Мужчине вменяют мошенничество.



Фото: архив "Вести-Орел"

Ливенский районный суд приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего сотрудника ДПС. Производство завели на основании материалов управления МВД по региону.



Как рассказали в СУ СК России по Орловской области, бывший полицейский получил от двух человек 80 тысяч рублей. В обмен на деньги экс-инспектор обещал помочь одному из них сдать водительский экзамен, но его полномочия не позволили бы ему это сделать.



Свою вину он признал частично.





