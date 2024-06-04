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19:00, 3 июня 2024 года В Орле прошел этап чемпионата России по пляжному волейболу Всего за награды боролись 25 мужских и 17 женских пар.







Лучшие пляжные волейболисты России сыграли в Орле. Областная столица снова приняла этап чемпионата страны.



В мужской части соревнований приняли участие две орловские пары – Степан Бородин и Степан Торсуков, Иван Скотников и Кирилл Суханов. Всего за награды боролись 25 мужских и 17 женских пар, среди них – чемпионы Европы и мира, призеры Олимпийских игр.



В мужской части вновь победили действующие чемпионы страны – Илья Лешуков и Олег Стояновский, в женской части лучшей парой стали пляжницы калининградского "Локомотива" Мария Бочарова и Мария Егорова.





