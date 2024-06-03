В Орловской области завершился капремонт еще одной поликлиники

В ближайшее время пациентов начнут принимать в обновленном здании Сосковской ЦРБ.

Фото: департамент здравоохранения Орловской области

Работы стартовали летом 2023 года в рамках национального проекта "Здравоохранение". Здание, построенное в 1960-х годах, было практически полностью обновлено. Общая стоимость ремонта составила более 35 миллионов рублей.

Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, теперь в поликлинике новые системы водоснабжения и водоотведения, отопления и электроснабжения, вентиляции и пожарной сигнализации. Здание было укреплено, отремонтирован фасад и все кабинеты, установлены современные стеклопакеты.

А в рентген-кабинете появился новый цифровой флюорограф, который поликлиника получила благодаря программе "Модернизация первичного звена здравоохранения".