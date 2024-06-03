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17:30, 3 июня 2024 года Воспитанники центра "Расправь крылья" показали культуру разных народов мира В фестивале также приняли участие представители "Ассамблеи народов России".







В центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Расправь крылья", совместно с "Ассамблеей народов России" провели "Международный фестиваль детства".

В программе были песни и танцы разных народов мира: Испании, Китая, Индии, африканских стран. Подлинные носители культур представили свои номера.

После концерта воспитанники центра смогли примерить настоящие национальные костюмы, а желающим на память на руках сделали хной традиционные индийские мехенди.





Татьяна Тимохина



