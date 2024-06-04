Орловская область вновь примет соревнования по самбо среди сельских команд
Они запланированы на 7 и 8 июня.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Орловской области 7 и 8 июня пройдут вторые всероссийские соревнования по самбо среди сельских команд. Участие примут мальчики и девочки в возрасте от 12 до 14 лет.
Принять участие в турнире хотят уже больше 20 команд. 7 июня состязания пройдут в Орле, 8 июня – в селе Кривцово-Плота Должанского района. В каждой весовой категории будут разыграны комплекты из четырех наград: за первое и второе место, а также два третьих места.
На турнире в качестве почетного гостя может присутствовать президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев и другие представители спорта.