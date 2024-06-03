понедельник 3.06.2024 18:09:38 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

14:30, 3 июня 2024 года

Андрей Клычков ответил на вопросы орловской молодежи

В День защиты детей глава Орловщины побеседовал с юными журналистами на самые разные темы.



Губернатор Орловской области Андрей Клычков 1 июня провел пресс-конференцию для молодежи. Глава региона встретился с представителями детских и юношеских медиастудий.

Встреча под названием "Нам важно" прошла в Кванториуме. Губернатор предложил молодым людям открытый диалог. Без формализма участники обсудили важные для молодого поколения темы: от спорта и экологии до трудоустройства подростков и государственных экзаменов.

Не обошлось и без личных вопросов и историй. Оказалось, что глава региона ведет ночные переписки. Порой они заканчиваются уже в четыре утра.

Приз за лучший вопрос получил член молодежной редакции "Вести-Орел" Егор Гришин. Он попросил губернатора о совместной рыбалке, на что последний ответил согласием.


Дарья Боева
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.