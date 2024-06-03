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14:30, 3 июня 2024 года Андрей Клычков ответил на вопросы орловской молодежи В День защиты детей глава Орловщины побеседовал с юными журналистами на самые разные темы.







Губернатор Орловской области Андрей Клычков 1 июня провел пресс-конференцию для молодежи. Глава региона встретился с представителями детских и юношеских медиастудий.



Встреча под названием "Нам важно" прошла в Кванториуме. Губернатор предложил молодым людям открытый диалог. Без формализма участники обсудили важные для молодого поколения темы: от спорта и экологии до трудоустройства подростков и государственных экзаменов.



Не обошлось и без личных вопросов и историй. Оказалось, что глава региона ведет ночные переписки. Порой они заканчиваются уже в четыре утра.



Приз за лучший вопрос получил член молодежной редакции "Вести-Орел" Егор Гришин. Он попросил губернатора о совместной рыбалке, на что последний ответил согласием.





Дарья Боева



