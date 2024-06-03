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15:30, 3 июня 2024 года В Орле прошел арт-пикник для детей с ограниченными возможностями В областной столице действует специальный проект, который дает шанс особым детям быть наравне со всеми.







В Орле с размахом отметили День защиты детей. Среди целого моря активностей прошел арт-пикник для детей с ограниченными возможностями здоровья.



Проект "Школы равных возможностей" дает шанс особым детям быть наравне со всеми. Ребята учатся в обычной школе, где находят друзей. Их одноклассникам рассказывают, как подходить к таким ребятам, разговаривать с ними.



На Орловщине проект развивается четыре месяца и пока охватил три школы. Одна из задач – улучшить микроклимат в классе, вывести с домашнего обучения особенных детей.





Александра Бахтина



