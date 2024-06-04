Главная » Новости



19:50, 3 июня 2024 года Больше 200 жителей Орловской области переселили из аварийного жилья Такой цифры достигли в 2024 году.





В 2024-м году в Орловской области удалось расселить 2,87 тысячи квадратных метров аварийного жилья и переселить более 200 человек. Об этом в ходе заседания регионального правительства рассказал губернатор Андрей Клычков. Его слова приводит областной информационный портал.



Программа досрочно завершена в марте. Ранее ее планировалось завершить к 1 сентября 2025 года.



Всего с 2019-го года на Орловщине было расселено 47 тысячи квадратных метров и переселено 3,3 тысячи человек.





