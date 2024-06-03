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14:00, 3 июня 2024 года Литературный сквер "Дворянское гнездо" в Орле уже скоро предстанет в новом облике Работы по благоустройству ландшафтного парка близятся к завершению.







Литературная душа Орловщины - "Дворянское гнездо" - вскоре предстанет в обновленном виде.



Работы по благоустройству ландшафтного парка близки к завершению, но и на этом этапе возникают некоторые трудности и замечания. О них в социальных сетях рассказал председатель попечительского Совета по возрождению парка "Дворянское гнездо", вице-спикер областного Совета Михаил Вдовин.



Екатерина Габова узнала, о каких проблемах идет речь и будет ли объект сдан в срок.





Екатерина Габова



