Литературный сквер "Дворянское гнездо" в Орле уже скоро предстанет в новом облике
Работы по благоустройству ландшафтного парка близятся к завершению.
Литературная душа Орловщины - "Дворянское гнездо" - вскоре предстанет в обновленном виде.
Работы по благоустройству ландшафтного парка близки к завершению, но и на этом этапе возникают некоторые трудности и замечания. О них в социальных сетях рассказал председатель попечительского Совета по возрождению парка "Дворянское гнездо", вице-спикер областного Совета Михаил Вдовин.
Екатерина Габова узнала, о каких проблемах идет речь и будет ли объект сдан в срок.