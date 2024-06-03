Главная » Новости



12:20, 3 июня 2024 года В аварии под Орлом пострадал десятилетний мальчик На трассе столкнулись большегруз "Скания" и УАЗ.



Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

Десятилетний мальчик пострадал в ДТП на автодороге под Орлом. Как сообщили в Управлении Госавтоинспекции Орловской области, авария произошла 1 июня около 10 часов утра на трассе "Орел-Брянск-Смоленск-Большое Сотниково". 41-летний водитель автомобиля УАЗ не уступил дорогу грузовику "Скания" с полуприцепом, которым управлял 35-летний мужчина. Большегруз двигался по главной дороге. В результате ДТП водитель УАЗа получил травмы и был госпитализирован. Его 10-летний пассажир также пострадал, но госпитализация ему не потребовалась.





