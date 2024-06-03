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12:50, 3 июня 2024 года В Орловской области участниками программ "Земский доктор/фельдшер" стали 375 человек Это 275 врачей и 100 фельдшеров.



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Семь специалистов уже получили единовременные выплаты: пять врачей и два средних медицинских работника. Еще пять медработников подали документы в комиссию для рассмотрения. Об этом тг-канал "Телеграммы из Орла". В Орловской области участниками программ "Земский доктор/фельдшер" стали уже 375 человек. В 2024 году на реализацию проектов направят почти 53 миллиона рублей.Семь специалистов уже получили единовременные выплаты: пять врачей и два средних медицинских работника. Еще пять медработников подали документы в комиссию для рассмотрения. Об этом сообщает Единовременная компенсационная выплата составляет:

- один миллион рублей или 1,5 миллиона рублей для врачей; - 500 тысяч рублей или 750 тысяч рублей для фельдшеров, а также акушеров и медицинских сестер, работающих в фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктах.





