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12:00, 3 июня 2024 года Орел присоединился к проекту "Как ковалась Великая Победа!" Его автор - учитель истории и мировой рекордсмен из Новосибирска.







Орел присоединился к историко-патриотическому проекту "Как ковалась Великая Победа!". Его автор Станислав Логинов - учитель истории и мировой рекордсмен из Новосибирска. За месяц он преодолеет дистанцию в 2400 километров от Севастополя до Санкт-Петербурга.



Атлета встретили у памятника Маршалу СССР Ивану Христофоровичу Баграмяну. Здесь состоялся патриотический митинг в память о советских воинах, избавивших мир от коричневой чумы. В акции приняли участие неравнодушные орловцы, волонтеры, студенты и спортсмены.



- Все мы наследники Великой Победы и великих победителей. Наша задача - помнить об этом и нести ту самую дань нашим предкам, - отметил Станислав Логинов.





Владимир Маряшин



