Депутат Госдумы проинспектировала капремонт школы № 15 в Орле
Сдать объект планируют в июне 2025 года.
Фото: Мария Семак
В Орле продолжается капитальный ремонт школы № 15. Ход работ проинспектировала депутат Государственной Думы РФ Ольга Пилипенко.
3 июня она вместе с представителями городской администрации побывала на объекте.
На финальной стадии демонтажные работы. Скоро бригады приступят к укреплению стен перед штукатуркой при помощи специального состава. Затем стартует обновление крыши - новая стяжка, укладка гидроизоляции и утеплителя.
Всего на ремонт было выделено 248 миллионов рублей. Работы начались в марте этого года.