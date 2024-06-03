Главная » Новости



10:30, 3 июня 2024 года Депутат Госдумы проинспектировала капремонт школы № 15 в Орле Сдать объект планируют в июне 2025 года.



Фото: Мария Семак

В Орле продолжается капитальный ремонт школы № 15. Ход работ проинспектировала депутат Государственной Думы РФ Ольга Пилипенко.



3 июня она вместе с представителями городской администрации побывала на объекте. На финальной стадии демонтажные работы. Скоро бригады приступят к укреплению стен перед штукатуркой при помощи специального состава. Затем стартует обновление крыши - новая стяжка, укладка гидроизоляции и утеплителя.



Всего на ремонт было выделено 248 миллионов рублей. Работы начались в марте этого года.









