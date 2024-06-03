Орловские спасатели освободили застрявшую в проводах галку
О происшествии сообщили жители с улицы Льва Толстого в Орле.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
2 июня орловские спасатели пришли на помощь галке, которая запуталась в проводах на фонарном столбе.
Около 13:00 на улице Льва Толстого в Орле местные жители заметили птицу и позвонили в службу спасения. Они попросили о помощи, так как галка запуталась в проводах и не могла освободиться.
К месту ЧП отправились специалисты группы спецработ областной поисково-спасательной службы. С помощью подъемной вышки они осторожно подобрались к птице и освободили ее. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.