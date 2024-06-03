Появились подробности пожара в деревне под Орлом

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9:50, 3 июня 2024 года
Появились подробности пожара в деревне под ОрломЧП случилось рано утром 2 июня.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
Утром 2 июня в деревне Моченые Дворы Орловского муниципального округа произошел пожар. Сгорел металлический ангар, в котором хранился сельскохозяйственный инвентарь.
Подробности ЧП сообщили
в пресс-службе Главного управления МЧС России по Орловской области.
Как выяснилось, внутри ангара также находились два трактора, тележки, сушилки для зерна, сеялки и зерно разных культур. К сожалению, сельхозтехника была уничтожена пламенем.
На месте происшествия работали сотрудники 1-й, 3-й и специализированной пожарно-спасательной части. Пострадавших нет. Причины возгорания выясняют специалисты.