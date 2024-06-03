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11:00, 3 июня 2024 года В Орловской области началось обучение организаторов выборов Первый семинар прошел в режиме видеоконференции.



Фото: архив

В Орле приступили к обучению организаторов выборов. Занятия проводит региональный избирком в рамках подготовки к выборам, которые состоятся 8 сентября 2024 года на территории Орловской области. На первом семинаре присутствовали председатели всех 30 территориальных избирательных комиссий региона. избирательной комиссии Орловской области, решения о проведении дополнительных выборов депутатов органов местного самоуправления будут приняты с 9 по 19 июня 2024 года. Как сообщили , решения о проведении дополнительных выборов депутатов органов местного самоуправления будут приняты с 9 по 19 июня 2024 года.





