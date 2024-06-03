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9:30, 3 июня 2024 года Орловские депутаты поздравили с новосельем семью участника СВО Жилье построили в селе Сосновка Ливенского района.



Фото: Орловский областной Совет народных депутатов

Депутаты орловского областного Совета поздравили семью участника СВО с новосельем. Ключи от нового современного коттеджа вручили жителям села Сосновка Ливенского района.

Хозяйка нового дома уже более 20 лет работает дояркой в ОАО "Сосновка", там же водителем трудится ее сын. В марте 2024 года глава семьи, заключив контракт с Министерством обороны, отправился в зону проведения СВО защищать границы нашей Родины. Старый дом, в котором проживала семья, обветшал и практически не подходит для проживания.



Поздравить новоселов приехали председатель Орловского областного Совета Леонид Музалевский, депутаты Юрий Ревин, Владимир Филонов, Иван Устинов, заместитель губернатора Сергей Борзенков, глава Ливенского района Анатолий Шолохов. Об этом пресс-службе регионального парламента. Поздравить новоселов приехали председатель Орловского областного Совета Леонид Музалевский, депутаты Юрий Ревин, Владимир Филонов, Иван Устинов, заместитель губернатора Сергей Борзенков, глава Ливенского района Анатолий Шолохов. Об этом сообщили





