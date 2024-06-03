Дети-сироты из Орла посмотрели спектакль "Чиполлино из Вероны"
В гости мальчиков и девочек пригласил драмтеатр "Русский стиль".
Фото: администрация города Орла
В Орле дети-сироты и ребята, оставшиеся без попечения родителей, посетили драматический театр "Русский стиль" имени Бахтина. Для юных зрителей показали спектакль "Чиполлино из Вероны", который уже успел завоевать огромную популярность не только в Орле, но и в соседних регионах.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, праздничная программа была приурочена к Дню защиты детей. Ее подготовили специалисты управления социальной поддержки, опеки и попечительства орловской мэрии совместно с муниципальными учреждениями.