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9:00, 3 июня 2024 года Дети-сироты из Орла посмотрели спектакль "Чиполлино из Вероны" В гости мальчиков и девочек пригласил драмтеатр "Русский стиль".



Фото: администрация города Орла

В Орле дети-сироты и ребята, оставшиеся без попечения родителей, посетили драматический театр "Русский стиль" имени Бахтина. Для юных зрителей показали спектакль "Чиполлино из Вероны", который уже успел завоевать огромную популярность не только в Орле, но и в соседних регионах. пресс-службе городской администрации, праздничная программа была приурочена к Дню защиты детей. Ее подготовили специалисты управления социальной поддержки, опеки и попечительства орловской мэрии совместно с муниципальными учреждениями. Как сообщили , праздничная программа была приурочена к Дню защиты детей. Ее подготовили специалисты управления социальной поддержки, опеки и попечительства орловской мэрии совместно с муниципальными учреждениями.





