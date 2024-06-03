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17:05, 2 июня 2024 года Орловские дайверы нашли шведские монеты на дне Ладоги Их изготовление датировано XVII веком.



Фото: клуб подводного плавания "Диво"

Орловские дайверы нашли горшок со шведскими монетами XVII века на дне Ладоги. Об этом рассказали в клубе "Диво".



Клад нашли у старинной пристани одного из островов в северной части озера. Находку сделал дайвер-фотограф Станислав Трофимов. В горшке оказалось порядка десятка монет.



Сообщается, что находка открывает новые перспективы для изучения исторических событий и подчеркивает связь между Швецией и Карелией.





