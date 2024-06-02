Орловские правоохранители сыграли в футбол с ребятами из интерната
Товарищеский матч сыграли сотрудники МВД и ФСБ, а также воспитанники центра "Расправь крылья".
Фото: УМВД России по Орловской области
В Орле сотрудники МВД и ФСБ, а также воспитанники центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Расправь крылья" провели турнир по мини-футболу. Как отметили в пресс-службе УМВД по региону, в товарищеском матче победила дружба.
В конце правоохранители поблагодарили ребят за игру и подарили им футбольные мячи.