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15:51, 2 июня 2024 года Орловские правоохранители сыграли в футбол с ребятами из интерната Товарищеский матч сыграли сотрудники МВД и ФСБ, а также воспитанники центра "Расправь крылья".



Фото: УМВД России по Орловской области

В Орле сотрудники МВД и ФСБ, а также воспитанники центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Расправь крылья" провели турнир по мини-футболу. Как отметили в пресс-службе УМВД по региону, в товарищеском матче победила дружба.



В конце правоохранители поблагодарили ребят за игру и подарили им футбольные мячи.





