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16:24, 2 июня 2024 года Первая неделя лета в Орловской области будет жаркой При этом синоптики прогнозируют дожди.



Фото: Ольга Супонева

Первая неделя наступившего лета в Орле и области обещает быть жаркой. Также ожидаются дожди.



По прогнозу Росгидрометцентра, с понедельника 3 июня до четверга 6 июня ожидаются температурные значения до +27. Только к концу недели зной немного отступит и столбики термометров опустятся до +13 в ночное и +23 в дневное время. Со среды по пятницу ожидаются дожди.



Атмосферное давление на уровне 740-745 мм рт.ст., прогнозируются ветра.





Ольга СУПОНЕВА



