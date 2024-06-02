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15:00, 2 июня 2024 года Орловского предпринимателя оштрафовали за продажу немаркированных сигарет Он заплатит 100 тысяч рублей.





Заводской районный суд Орла оштрафовал индивидуального предпринимателя на 100 тысяч рублей за покупку и продажу немаркированных сигарет.



Как следует из материалов дела, бизнесмен договорился с человеком о покупке партии таких сигарет, чтобы дороже их перепродать. Предприниматель закупил 1600 пачек на общую сумму порядка 277 тысяч рублей. Дальше сигареты сбывались через киоск.





