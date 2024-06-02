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13:00, 2 июня 2024 года Орловчанку осудили за мошенничество с материнским капиталом Женщина не стала строить дом, а распорядилась деньгами по-своему.





Заводской районный суд Орла приговорил местную жительницу к году условно за мошенничество с материнским капиталом.



Следствие установило, что орловчанка купила земельный участок и взяла в кредит почти 525 тысяч рублей на строительство дома. Документы о займе женщина подала в Соцфонд, чтобы получить маткапитал. Жилье в итоге она строить не стала, а распорядилась деньгами по-своему.





