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11:00, 2 июня 2024 года В Орле прораба приговорили к условному сроку за гибель рабочего Мужчина упал с 14 этажа.





Заводской районный суд Орла приговорил прораба одной из строительных фирм к двум годам условно за гибель каменщика. Мужчину признали виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.



Как следует из материалов дела, каменщик пришел на работу в состоянии легкого алкогольного опьянения, но был допущен на стройплощадку. При выполнении работ на 14 этаже рабочий упал вниз и погиб. Защитных ограждений, которые могли бы предотвратить трагедию, не было.





