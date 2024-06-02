В Орловской области открыли сельскохозяйственную гимназию имени Петра Столыпина
В ней смогут обучаться 550 человек.
Фото: embassybel
В деревне Сабуровские Выселки Орловского муниципального округа открыли сельскохозяйственную гимназию имени Петра Столыпина. Об этом сообщает региональный информационный портал. На церемонии присутствовал чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в РФ Дмитрий Крутой.
В гимназии смогут обучаться 550 человек. В ней открыты специализированные учебные классы с выставочными образцами сельскохозяйственной техники. В шести учебных корпусах расположены производственные кабинеты и аудитории, мастерские, лаборатории, актовый зал, спортивный комплекс и бассейн.