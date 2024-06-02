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10:00, 2 июня 2024 года В Орловской области открыли сельскохозяйственную гимназию имени Петра Столыпина В ней смогут обучаться 550 человек.



Фото: embassybel

В деревне Сабуровские Выселки Орловского муниципального округа открыли сельскохозяйственную гимназию имени Петра Столыпина. Об этом сообщает региональный информационный портал. На церемонии присутствовал чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в РФ Дмитрий Крутой.



В гимназии смогут обучаться 550 человек. В ней открыты специализированные учебные классы с выставочными образцами сельскохозяйственной техники. В шести учебных корпусах расположены производственные кабинеты и аудитории, мастерские, лаборатории, актовый зал, спортивный комплекс и бассейн.





