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16:10, 1 июня 2024 года

В Орле губернатор вручил молодоженам сертификаты на свадебное путешествие

В сквере Семьи 1 июня чествовали пары, поженившиеся на выставке "Россия".

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орле недавно поженившиеся пары получили сертификаты на свадебное путешествие. Их 1 июня вручил молодоженам губернатор Андрей Клычков.

Праздник в честь заключивших союз орловцев состоялся в сквере Семьи. Участниками его стали пары, которые поженились на международной выставке-форуме "Россия". Это жители Орла Вячеслав и Анастасия Никулины и ливенцы Петр и Елена Ильиницкие. 

Андрей Клычков поблагодарил крепкие семейные пары региона, прожившие вместе много лет, за пример верности и любви, за достойное воспитание юного поколения. А молодоженам пожелал счастливой долгой жизни в любви и согласии, - сообщает пресс-служба правительства Орловской области. 

Глава региона также привел статистику по многодетным семьям. Сейчас на Орловщине зарегистрировано больше восьми с половиной тысяч многодетных семей, в которых воспитываются более 29 тысяч детей.


Ольга СУПОНЕВА
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