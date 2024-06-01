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15:00, 1 июня 2024 года В горсовете Орла обсудили мусорную проблему О болевых точках рассказал руководитель "Зеленой рощи".



Фото: Ольга Супонева

На заседании Орловского горсовета одной из тем для обсуждения стал вывоз мусора в облцентре. Депутаты признали работу неудовлетворительной, ответ держал руководитель "Зеленой рощи" Александр Муромский.



По его словам, жалоб из тех домов, где мусорные контейнеры выкатные и отходы вывозятся ежедневно, не так много. Проблему являют собой контейнерные площадки в пятиэтажном секторе.



- Самые большие проблемы с контейнерными площадками, которые расположены во дворах пятиэтажек и не оборудованы мусоропроводами и, в которых нет выкатных контейнеров. На такие площадки зачастую привозят мусор, который к ТКО не относится, - отметил Александр Муромский, руководитель ООО "Зеленая роща".



В итоге депутаты рекомендовали мэрии организовать информирование населения о местах складирования ТКО и КГО, а также о видах отходов, не подлежащих складированию на контейнерных площадках. Кроме того, просят рассмотреть возможность создания и оборудования дополнительных мест для сбора и накопления отходов.



- В случае несоответствия количества установленных контейнеров в местах накопления фактическому объему образующихся отходов, в целях недопущения перенакопления отходов осуществлять постоянный мониторинг мест складирования отходов с уведомлением регионального оператора о необходимости принятия мер по соблюдению и, при необходимости, изменения графиков транспортирования ТКО, - цитирует решение пресс-служба Орловского горсовета.







Ольга СУПОНЕВА



