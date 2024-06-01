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14:03, 1 июня 2024 года В Орле врачи скорой и хирурги вытащили пациентку с того света Пришлось заводить сердце женщины с помощью дефибриллятора, а затем потребовалась срочная операция.





Фото: архив "Вестей"

Буквально с того света вытащили жительницу Орла врачи скорой помощи. По дороге медики использовали дефибриллятор: запускали сердце женщины.



Людмилу реанимировали по пути в больницу, использовали дефибриллятор, что случается нечасто. Мера оказалась эффективной, женщину доставили в экстренное отделение для больных с сосудистыми патологиями, здесь орловчанку уже ждала реанимационная бригада. Из машины скорой пациентка сразу попала на операционный стол, где ей сделали коронаграфию и восстановили кровоток.



- У больной уже длительное время нарастала бляшка. Установили стент. Сейчас состояние пациентки стабильное, - рассказал Магомед Ахмедов, врач-хирург отделения РХМДЛ Орловской областной клинической больницы.



В областной больнице более 80% операций по восстановлению кровотока - экстренные. Их исход во многом зависит от того, как быстро удается доставить пациента на операционный стол.





Елена Литинская



