суббота 1.06.2024 15:04:33 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

14:03, 1 июня 2024 года

В Орле врачи скорой и хирурги вытащили пациентку с того света

Пришлось заводить сердце женщины с помощью дефибриллятора, а затем потребовалась срочная операция.


Фото: архив "Вестей"

Буквально с того света вытащили жительницу Орла врачи скорой помощи. По дороге медики использовали дефибриллятор: запускали сердце женщины.

Людмилу реанимировали по пути в больницу, использовали дефибриллятор, что случается нечасто. Мера оказалась эффективной, женщину доставили в экстренное отделение для больных с сосудистыми патологиями, здесь орловчанку уже ждала реанимационная бригада. Из машины скорой пациентка сразу попала на операционный стол, где ей сделали коронаграфию и восстановили кровоток. 

- У больной уже длительное время нарастала бляшка. Установили стент. Сейчас состояние пациентки стабильное, - рассказал Магомед Ахмедов, врач-хирург отделения РХМДЛ Орловской областной клинической больницы. 

В областной больнице более 80% операций по восстановлению кровотока - экстренные. Их исход во многом зависит от того, как быстро удается доставить пациента на операционный стол.


Елена Литинская
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.