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13:38, 1 июня 2024 года В орловском парке Победы прошел инклюзивный арт-пикник Для юных гостей работали сразу несколько площадок с активностями.



Фото: телеграммы из Орла

В День защиты детей, 1 июня, в орловском парке Победы состоялся инклюзивный арт-пикник. На площадке парка прошли мастер-классы, работал интерактивный лекторий, состоялась инклюзивная выставка и много других активностей для детей с ограниченными возможностями здоровья.



Гостей поприветствовал губернатор Андрей Клычков.



- Замечательный праздник сегодня, который мы организовали при поддержке социального кластера. Отрадно, что много детей на этой уже полюбившейся площадке в парке Победы. Мы долгое время вели работу с социальным кластером, чтобы дети с ОВЗ получили возможность заниматься спортом, творчеством, играть со сверстниками и развиваться. А это очень важно для детей и для нас, взрослых, - отметил глава области.













Ольга СУПОНЕВА



