суббота 1.06.2024 15:04:07 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

12:31, 1 июня 2024 года

Полицейские вручили орловским подросткам их первые паспорта

Церемония состоялась накануне Дня защиты детей.

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Орловские подростки получили свои первые взрослые документы. Церемония вручения паспортов состоялась накануне Дня защиты детей.

Документы юным орловцам вручили полицейские при участии российского движения детей и молодежи "Движение первых", мероприятия пришли не только в областной столице, но и в районах региона. 

- В Орле мероприятие состоялось во Дворце пионеров и школьников имени Гагарина. 24 юных жителя в торжественной обстановке получили свои первые документы и памятные подарки - тексты Конституции Российской Федерации и обложки для паспортов, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области. 


Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.