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12:31, 1 июня 2024 года Полицейские вручили орловским подросткам их первые паспорта Церемония состоялась накануне Дня защиты детей.



Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Орловские подростки получили свои первые взрослые документы. Церемония вручения паспортов состоялась накануне Дня защиты детей.



Документы юным орловцам вручили полицейские при участии российского движения детей и молодежи "Движение первых", мероприятия пришли не только в областной столице, но и в районах региона.



- В Орле мероприятие состоялось во Дворце пионеров и школьников имени Гагарина. 24 юных жителя в торжественной обстановке получили свои первые документы и памятные подарки - тексты Конституции Российской Федерации и обложки для паспортов, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.





Ольга СУПОНЕВА



