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11:00, 1 июня 2024 года В Мценском районе завершается ремонт социально-культурного центра На обновление выделено больше 6 миллионов рублей.



Фото: orel-region.ru

В Мценском районе ремонтируют социально-культурный центр. Центр в Тельченском сельском поселении приведут в порядок благодаря нацпроекту "Культура".



На ремонт выделено более 6 миллионов рублей, основная сумма - федеральные средства. Будет отремонтирована входная группа, обновлена внутренняя отделка, утеплен потолок над сценой, сообщает пресс-служба регионального правительства.



Сейчас ремонт вышел на финальную стадию, к 19 июня рабочие должны его завершить.





Ольга СУПОНЕВА



