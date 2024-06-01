В Мценском районе завершается ремонт социально-культурного центра
На обновление выделено больше 6 миллионов рублей.
Фото: orel-region.ru
В Мценском районе ремонтируют социально-культурный центр. Центр в Тельченском сельском поселении приведут в порядок благодаря нацпроекту "Культура".
На ремонт выделено более 6 миллионов рублей, основная сумма - федеральные средства. Будет отремонтирована входная группа, обновлена внутренняя отделка, утеплен потолок над сценой, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Сейчас ремонт вышел на финальную стадию, к 19 июня рабочие должны его завершить.