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10:36, 1 июня 2024 года

На ярмарках в Орле идет сбор помощи для бойцов СВО

Палатки работают с 7.00 до 14.00.

Фото: архив "Вестей"

На ярмарках выходного дня в Орле продолжается сбор помощи для бойцов СВО. Необходимые военнослужащим вещи можно принести в субботу и воскресенье.

Палатки отмечены баннером "Своих не бросаем", они работают с 7 утра до 14 часов. По субботам помощь можно передать на Приборостроительной улице и Комсомольской площади, по воскресеньям - на Приборостроительной. 

- Можно приносить продукты питания, средства гигиены, письма со словами поддержки, а также деньги на покупку необходимого для фронта, - обращаются к орловцам в мэрии. 

Особенно необходима сейчас питьевая вода в упаковках. Бутылки воды без газа объемом полтора литра можно принести, также, в администрацию Советского района: Октябрьская, 30. 



Ольга СУПОНЕВА
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