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9:40, 1 июня 2024 года Губернатор Орловской области провел встречу с Послом Беларуси Андрей Клычков и Дмитрий Крутой обсудили сотрудничество.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Дмитрием Крутым. Участники встречи обсудили вопросы сотрудничества.



План мероприятий по взаимодействию Орловщины с соседней страной был подписан в рамках недавнего визита орловской делегации в Гомельскую область.



- В рамках форума регионов Беларуси и России, который пройдет 26-28 июня в Витебске и Полоцке, планируем подписание ряда соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурно-гуманитарном сотрудничестве. Кроме того, в рамках форума также запланировано подписание соглашения об установлении побратимских отношений между Орлом и Гомелем, - цитирует Андрея Клычкова тг-канал "Телеграммы из Орла".













Ольга СУПОНЕВА



