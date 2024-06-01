В Орле смогут называть улицы в честь Почетных граждан
Предложение поддержал горсовет.
Фото: архив "Вестей"
В Орле могут появиться улицы и площади, названные в честь Почетных граждан. Такую идею поддержал горсовет на минувшей сессии.
Как сообщает пресс-служба Орловского горсовета, с предложением выступила городская администрация. В положение "О присвоении (изменении, аннулировании) наименований элементам планировочной структуры и элементам улично-дорожной сети города Орла" решили добавить возможность увековечивать имена Почетных граждан Орла, называя в честь них улицы и площади.