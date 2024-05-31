В Орле продолжается этап чемпионата России по пляжному волейболу

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18:17, 31 мая 2024 года
В Орле продолжается этап чемпионата России по пляжному волейболуВ матчах успели поучаствовать и орловцы.
Видео: Анастасия Тычинская
В центре Орла проходит третий этап чемпионата России по пляжному волейболу. Здесь собрались лучшие спортсмены страны.
31 мая проходят игры команд основной сетки в групповом раунде, затем начнется плей-офф. Один из матчей орловские спортсмены Кирилл Суханов и Иван
Скотников проиграли со счетом 0:2. Орловцы уступили коллективу из Санкт-Петербурга "Белые ночи" со счетом 0:2.
Турнир продлится до 2 июня включительно. Финальные игры запланированы на 17.00 и 18.00 воскресенья.
Сергей Силаев
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