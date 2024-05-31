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16:25, 31 мая 2024 года
Орловец Станислав Трофимов стал победителем национальной премии "Хрустальный компас"Его фотопроект "Дивный остров Валаам" лучший в номинации "Фоторабота".
Фото: группа "ВК" Загадочные и таинственные места Орла и области
Орловский фотограф Станислав Трофимов стал победителем национальной премии "Хрустальный компас". Церемония награждения состоялась накануне в московском Доме музыки.
Проект рассказывает об экспедициях центра научных исследований, посвященных тайнам Ладожского озера и жизни острова Валаам. С 2019 года Станислав в составе экспедиции дайверов принимает участие в исследовании острова Валаам как фотограф-дайвер.
Отметим, что среди участников национальной премии - французский ученый Лоран Тушар, индийский профессор Суреш Чанд Рай, российский режиссер Федор Бондарчук, сербский журналист Бошко Казарски и многие другие выдающиеся исследователи, режиссеры и путешественники.