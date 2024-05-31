пятница 31.05.2024 22:47:19 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

16:25, 31 мая 2024 года

Орловец Станислав Трофимов стал победителем национальной премии "Хрустальный компас"

Его фотопроект "Дивный остров Валаам" лучший в номинации "Фоторабота".

Фото: группа "ВК" Загадочные и таинственные места Орла и области

Орловский фотограф Станислав Трофимов стал победителем национальной премии "Хрустальный компас". Церемония награждения состоялась накануне в московском Доме музыки.
 
Проект рассказывает об экспедициях центра научных исследований, посвященных тайнам Ладожского озера и жизни острова Валаам. С 2019 года Станислав в составе экспедиции дайверов принимает участие в исследовании острова Валаам как фотограф-дайвер.
 
Отметим, что среди участников национальной премии - французский ученый Лоран Тушар, индийский профессор Суреш Чанд Рай, российский режиссер Федор Бондарчук, сербский журналист Бошко Казарски и многие другие выдающиеся исследователи, режиссеры и путешественники.
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.