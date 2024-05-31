Орловец Станислав Трофимов стал победителем национальной премии "Хрустальный компас"

Его фотопроект "Дивный остров Валаам" лучший в номинации "Фоторабота".

Фото: группа "ВК" Загадочные и таинственные места Орла и области

Проект рассказывает об экспедициях центра научных исследований, посвященных тайнам Ладожского озера и жизни острова Валаам. С 2019 года Станислав в составе экспедиции дайверов принимает участие в исследовании острова Валаам как фотограф-дайвер.

Отметим, что среди участников национальной премии - французский ученый Лоран Тушар, индийский профессор Суреш Чанд Рай, российский режиссер Федор Бондарчук, сербский журналист Бошко Казарски и многие другие выдающиеся исследователи, режиссеры и путешественники.