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16:04, 31 мая 2024 года На орловских предприятиях ждут рабочих На одном из них занимаются производством холодильного оборудования.







В Орловской области в настоящее наблюдается низкий уровень безработицы. Однако на предприятиях есть дефицит именно рабочих специальностей.



Свободные руки для созидания нужны и на одном из крупнейших производств холодильного оборудования в мире. На заводе компании "Фригогласс" работа кипит уже четверть века.



Текучки кадров почти нет, многие работают более 20 лет, свободные рабочие руки. С ростом производительности в летний сезон приглашают на работу и студентов.





Анна Боева



