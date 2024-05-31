На орловских предприятиях ждут рабочих

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16:04, 31 мая 2024 года
На орловских предприятиях ждут рабочихНа одном из них занимаются производством холодильного оборудования.
В Орловской области в настоящее наблюдается низкий уровень безработицы. Однако на предприятиях есть дефицит именно рабочих специальностей.
Свободные руки для созидания нужны и на одном из крупнейших производств холодильного оборудования в мире. На заводе компании "Фригогласс" работа кипит уже четверть века.
Текучки кадров почти нет, многие работают более 20 лет, свободные рабочие руки. С ростом производительности в летний сезон приглашают на работу и студентов.
Анна Боева
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