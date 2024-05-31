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17:30, 31 мая 2024 года В Орловской области выбрали семьи года Лучших назвали в трех категориях.





В Орловской области завершился региональный этап конкурса "Семья года – 2024". Победителей выбрали в трех категориях. Как сообщает региональный информационный портал, было подано 36 заявок.



В номинации "Многодетная семья" победителями стали Владимир и Светлана Жикулины из города Орла. В номинации "Молодая семья" лучшими признаны Сергей и Злата Проскурины из Ливенского района. В номинации "Сельская семья" победу одержали Сергей и Ольга Пашковы из Свердловского района.



Эти семьи представят Орловщину на федеральном этапе конкурса.





