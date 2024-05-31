Футболисты Орловского госуниверситета заработали семь очков в Смоленске
Спортсмены вошли в число лидеров студенческой лиги.
Футболисты ОГУ — в числе лидеров студенческой лиги. Подняться по турнирной таблице нашей команде помогло успешное выступление на выездном туре в Смоленске.
Мужская сборная Орловского госуниверситета крупно обыграла студентов Луганска (5:1), сыграла вничью со сборной Астраханского государственного университета и обыграла хозяев тура — команду Смоленского государственного университета спорта (2:0).
Победа над Смоленском стала первой за все время участие нашей команды в Национальной студенческой футбольной лиге.