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19:00, 31 мая 2024 года В Орловской области активно развивается промышленный туризм Увидеть своими глазами завод могут школьники и студенты.







В Орловской области активно развивается промышленный туризм. Наш регион вошел в десятку лучших в стране по этому направлению. Сегодня орловские предприятия делают все, чтобы заинтересовать как можно больше молодежи. Недавно состоялась экскурсия по завод в городе Мценске, где производят оконную фурнитуру. Вместо картин здесь можно увидеть горы железных деталей, - рассказывает промышленный экскурсовод. Студентам и школьникам показывают цеха и наглядно демонстрируют, как работает современное производство.



Экскурсия бесплатная и длится около полутора часов. Гиды работают с группами от 9 до 20 человек.





Эльза Ахмедбекова



