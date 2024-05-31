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17:00, 31 мая 2024 года В Орле прошел конкурс красоты для девушек с ОВЗ Участие приняли пять орловчанок.







В Орле прошел конкурс красоты для девушек с ограниченными возможностями здоровья «Золушка единой страны». Участие приняли пять орловчанок.



Этот конкурс проходит уже в шестой раз при поддержке проекта "Единой России" "Единая страна – доступная среда".



Конкурсантки рассказывали о своем понимании счастья и способах его добиться, демонстрировали творческие и кулинарные способности.





Татьяна Тимохина



