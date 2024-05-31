Главная » Новости



15:00, 31 мая 2024 года Первые летние выходные в Орловской области пройдут с дождями и грозами Похолодания не будет.





Первые летние выходные в Орловской области пройдут с дождями и грозами. Об этом предупредили в региональном гидрометцентре. Похолодания не будет.



1 июня прогнозируется переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град. Температура воздуха ночью: от 11 до 16 градусов, днем от 25 до 30 градусов.



2 июня днем ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью: от 12 до 17 градусов, днем от 26 до 31 градуса.



3 июня днем повсеместно кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью от 13 до 18 градусов, днем от 23 до 28 градусов.



Ветер при грозах может достигать значений до 17 метров в секунду.





