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15:30, 31 мая 2024 года За проведением ЕГЭ в Орловской области следят наблюдатели Этим занимаются депутаты и аппарат уполномоченного по правам человека в регионе.







В Орловской области продолжается экзаменационная кампания. Помимо федеральных и региональных наблюдателей, за ходом ЕГЭ наблюдают депутаты и аппарат уполномоченного по правам человека в регионе. Они проверят организацию входного контроля, состояние экзаменационных аудиторий.



31 мая почти 2700 выпускников сдают ЕГЭ по математике. Результаты станут известны в середине июня.



Уже известно об одном случае удаления ребенка с экзамена. В мценской школе ученика сняли с испытания за наушники и микрофон. С этим случаем сейчас разбираются.





Татьяна Тимохина



