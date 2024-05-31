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13:55, 31 мая 2024 года Орловская область поможет восстановить библиотеку и спортзал в ЛНР Ремонтные работы пройдут в Троицком районе.



Фото: "Телеграммы из Орла"

Орловщина поможет Троицкому району ЛНР с восстановлением соцобъектов. Речь идет о ремонте библиотеки и спортзала, пострадавших при обстрелах ВСУ.



Делегация региона побывала на месте, оценив потребность в стройматериалах, отмечает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".



Орловская область взяла шефство над Троицким районом ЛНР в мае прошлого года. Был создан оперативный штаб. За минувший год работа велась разноплановая: от доставки гуманитарной помощи и заботы о ветеранах, до реализации строительных проектов.





Ольга СУПОНЕВА



