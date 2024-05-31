Орловская область поможет восстановить библиотеку и спортзал в ЛНР
Ремонтные работы пройдут в Троицком районе.
Фото: "Телеграммы из Орла"
Орловщина поможет Троицкому району ЛНР с восстановлением соцобъектов. Речь идет о ремонте библиотеки и спортзала, пострадавших при обстрелах ВСУ.
Делегация региона побывала на месте, оценив потребность в стройматериалах, отмечает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".
Орловская область взяла шефство над Троицким районом ЛНР в мае прошлого года. Был создан оперативный штаб. За минувший год работа велась разноплановая: от доставки гуманитарной помощи и заботы о ветеранах, до реализации строительных проектов.