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13:00, 1 июня 2024 года

В Орловской области составили портрет типичного должника по алиментам

Чаще всего это мужчина в возрасте около 40 лет.

Фото: Ольга Супонева

В Орловской области судебные приставы составили типичный портрет алиментщика. Типичный для Орловщины должник - мужского пола.  

Также, по информации пресс-службы УФССП по Орловской области, у типичного орловского алиментщика за плечами развод, дети от первого брака, ему около 40 лет и он живет в гражданском браке. 

В целом большинство должников по алиментам в Орловской области, а именно 81%, - мужчины, больше половины из всех должников имеют официальный доход, из которого и взыскиваются алименты. 30% мужчин и 37% женщин не имеют официального дохода, женщины из этой категории чаще всего лишены родительских прав и ведут асоциальный образ жизни.


Ольга СУПОНЕВА
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