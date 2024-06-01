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12:00, 1 июня 2024 года Орловская область нарастила экспорт гречневой лузги в Китай, Корею и Латвию За 5 месяцев из региона отправлено три тысячи тонн продукта.





Экспорт гречневой лузги из Орловской области в 2024 году вырос более чем вдвое. С января по май отправлено ее отправлено три тысячи тонн.



Об этом сообщает регуправление Россельхознадзора. Орловщина экспортирует лузгу в Корею, Китай и Латвию.



- По результатам лабораторных исследований карантинные объекты не выявлены. Отгруженная подкарантинная продукция соответствовала требованиям стран-импортеров, в связи с чем управлением были оформлены фитосанитарные сертификаты, - отмечает пресс-служба ведомства.





Ольга СУПОНЕВА



