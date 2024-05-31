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14:00, 31 мая 2024 года В Орловской области запретят продавать зажигалки детям до 16 лет Это сделано для борьбы с таким видом токсикомании, как сниффинг.





В Орловской области запретят продавать товары со сжиженным газом детям до 16 лет — зажигалки, газовые и бытовые баллоны. Такое решение принято на сессии регионального заксобрания 30 мая.



Это сделано для борьбы с таким видом токсикомании, как сниффинг. Он может вызвать аритмию и остановку сердца.



Нарушение запрета продажи чревато штрафами: для граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, для юридических лиц — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.





