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10:00, 1 июня 2024 года Жители Орловской области стали меньше жаловаться на транспорт Чаще всего орловцев беспокоит вопрос расписания движения автобусов.



Фото: архив "Вестей"

В Орловском облсовете обсудили транспортную доступность в регионе. По информации главы профильного департамента Алексея Субботина, жители стали жаловаться на транспорт меньше.



- По состоянию на май 2024 года в департамент поступило 938 обращений, что почти на 40% меньше аналогичного периода прошлого года. По факту поступивших обращений произведено 350 проверок, из них 60 — выездных, - отметил Алексей Субботин, руководитель департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ.



Большинство жалоб и вопросов поступает через соцсети, чаще всего орловцев беспокоит расписание движения автобусов.



Всего в Орловской области на данный момент насчитывается 135 межмуниципальных маршрутов, на них работает 321 автобус.

















Ольга СУПОНЕВА



