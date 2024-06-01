Жители Орловской области стали меньше жаловаться на транспорт
Чаще всего орловцев беспокоит вопрос расписания движения автобусов.
Фото: архив "Вестей"
В Орловском облсовете обсудили транспортную доступность в регионе. По информации главы профильного департамента Алексея Субботина, жители стали жаловаться на транспорт меньше.
- По состоянию на май 2024 года в департамент поступило 938 обращений, что почти на 40% меньше аналогичного периода прошлого года. По факту поступивших обращений произведено 350 проверок, из них 60 — выездных, - отметил Алексей Субботин, руководитель департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ.
Большинство жалоб и вопросов поступает через соцсети, чаще всего орловцев беспокоит расписание движения автобусов.
Всего в Орловской области на данный момент насчитывается 135 межмуниципальных маршрутов, на них работает 321 автобус.