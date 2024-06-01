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10:00, 1 июня 2024 года

Жители Орловской области стали меньше жаловаться на транспорт

Чаще всего орловцев беспокоит вопрос расписания движения автобусов.

Фото: архив "Вестей"

В Орловском облсовете обсудили транспортную доступность в регионе. По информации главы профильного департамента Алексея Субботина, жители стали жаловаться на транспорт меньше.

- По состоянию на май 2024 года в департамент поступило 938 обращений, что почти на 40% меньше аналогичного периода прошлого года. По факту поступивших обращений произведено 350 проверок, из них 60 — выездных, - отметил Алексей Субботин, руководитель департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ. 

Большинство жалоб и вопросов поступает через соцсети, чаще всего орловцев беспокоит расписание движения автобусов. 

Всего в Орловской области на данный момент насчитывается 135 межмуниципальных маршрутов, на них работает 321 автобус. 








Ольга СУПОНЕВА
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